Enfrentando problemas físicos, Chay lamenta tempo longe dos gramados: "Preciso voltar"

O meio-campista Chay está impossibilitado de entrar em campo pelo Ceará por questões físicas. No momento, o atleta trata de uma tendinite patelar no joelho esquerdo e, por isso, ficou de fora dos relacionados das duas últimas partidas do clube, pela Série B. Em sua conta oficial no Instagram, o atleta lamentou a fase e deixou a seguinte mensagem, acompanhada de uma carinha triste: “Preciso voltar”.

Mas, no geral, o camisa 14 não entra em campo há sete jogos. Sua última partida foi apenas no dia 6 de agosto, contra o ABC, ainda pela 22ª rodada da Série B. Na oportunidade, Chay foi titular no meio de campo e o Ceará venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de Saulo Mineiro.