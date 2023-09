Em súmula, árbitro registra que gol do Ceará diante da Chape foi contra e não de Luiz Otávio

Zagueiro Luiz Otávio marcou um gol pelo Ceará na atual edição da Série B Crédito: Felipe Santos/CearaSC

Caso o gol tivesse sido dado para Luiz Otávio, seria o segundo tento do zagueiro na Série B pelo Vovô nesta temporada. A única vez que o defensor balançou as redes nesta edição do certame aconteceu na vitória sobre o Vila Nova, na Arena Castelão, pela 18ª rodada.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente