Série B: veja os melhores momentos de Chapecoense 1 x 1 Ceará

Com mais uma atuação negativa, o Ceará apenas empatou por 1 a 1 com a Chapecoense na tarde deste sábado, 23, em jogo válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nos acréscimos, Luiz Otávio marcou o gol a favor do Vovô na partida.

Chapecoense x Ceará: veja os melhores momentos