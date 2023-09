Ceará visita Chapecoense com vantagem no retrospecto; veja números

O Ceará visita a Chapecoense-SC neste sábado, 23, às 17 horas, na Arena Condá, pela 29ª rodada da Série B. Com sete pontos de distância para o G4, o Alvinegro busca uma vitória para seguir sonhando com o acesso. Este será o 12º duelo entre as equipes e, no retrospecto geral, a vantagem é do Vovô.

Em 11 partidas, o Ceará acumula seis vitórias, três empates e duas derrotas. Analisando gols, os cearenses marcaram 17 e sofreram nove. O time de Porangabuçu vem de três embates sem perder para o rival alviverde, que tem como triunfo mais recente o 1 a 0 na Série A de 2019.