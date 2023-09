Erick divide vice-artilharia da Série B com Vagner Love, do Sport; veja números

Destaque do Ceará na temporada, o atacante Erick marcou na goleada sofrida para o Novorizontino por 4 a 1 e igualou Vagner Love, do Sport, na vice-artilharia da Série B do Campeonato Brasileiro, com 10 gols marcados.

Erick e Vagner Love ficam atrás de Gustavo Coutinho, do Atlético-GO, que tem 12 tentos na 2ª divisão. O artilheiro da Série B pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Dragão até o final da temporada.

Nos últimos cinco jogos do Ceará na Série B, Erick anotou três gols e três assistências. Na temporada, o camisa 11 soma 32 participações em tentos do Alvinegro de Porangabuçu, representando 40% do total (79) marcado pelo time cearense em 2023.