"A equipe vem numa crescente muito boa", diz Formiga sobre Ceará na reta final da Série B

Mesmo com a goleada por 4 a 1 sofrida contra o Novorizontino, o lateral-esquerdo Willian Formiga, do Ceará, acredita que a equipe vive uma crescente “muito boa” nesta reta final de Série B. O atleta destacou a evolução da equipe durante entrevista coletiva, realizada na manhã desta quinta-feira, 21.

Para seguir sonhando com o acesso à Série A, o Ceará precisa dar uma resposta rápida ao torcedor e vencer a Chapecoense no sábado, 23, fora de casa, pela 29ª rodada da segundona. O caminho para conseguir o triunfo, de acordo com Formiga, está em entrar em campo com uma mentalidade diferente da que foi vista na derrota para o Novorizontino.

“A equipe tem que entrar com outra mentalidade, esquecer do jogo passado. Foi um jogo para ser esquecido. Brigar por cada bola, por cada disputa. Procurar buscar a vitória do começo ao fim. Sabemos que é uma reta final de campeonato, e enquanto tivermos chances, a gente vai brigar para colocar o Ceará onde ele tem que estar.”

Clique aqui para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp.

“Sabemos que não vai ser um jogo fácil, por conta da situação da Chapecoense. Mas também vamos entrar para buscar a vitória do começo ao fim. Estamos nos preparando muito bem para fazer um grande jogo no sábado”, completou.