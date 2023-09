Ceará treina no CT do Corinthians e encerra preparação visando a Chapecoense

Após quatro dias de treino, o Ceará encerrou na manhã desta sexta-feira, 22, os preparativos para o importante confronto contra a Chapecoense, pela 29ª rodada da Série B. A última atividade do Vovô aconteceu no CT Joaquim Távora, do Corinthians, em São Paulo.

+ Adversário do Ceará, Chapecoense não vence como mandante há quase três meses na Série B



O treino ocorreu no período da manhã e contou com um trabalho de ordem tática, além do tradicional “rachão”. Depois da atividade, o grupo retornou para a concentração. O embarque da delegação alvinegra para Chapecó acontece no final da tarde desta sexta, 22.