Adversário do Ceará, Chapecoense não vence como mandante há quase três meses na Série B

Adversário do Ceará neste sábado, 23, a Chapecoense não vence como mandante há quase três meses na Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 29ª rodada, será disputada na Arena Condá, em Chapecó (SC).

O último triunfo conquistado em solo catarinense pela 2ª divisão aconteceu em 18 de julho, contra o Ituano, pela 18ª rodada. Desde então, a Chapecoense entrou em campo quatro vezes, registrando um empate (contra Avaí) e três derrotas (contra Mirassol, Atlético-GO e Guarani).

Entre os 20 clubes participantes da Série B, a Chapecoense tem a 19ª pior campanha, registrando três vitórias, cinco empates e seis derrotas em 14 partidas, com 10 gols marcados e 12 sofridos. O desempenho do time catarinense só fica à frente do ABC.