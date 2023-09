Ceará visita Novorizontino em confronto direto para seguir na briga pelo G-4 da Série B

Após pausa de 11 dias no calendário, o Alvinegro volta a jogar no interior paulista nesta segunda-feira, 18, às 21 horas, no encerramento da 28ª rodada

O Vovô está na 10ª colocação do torneio, com 41 pontos. A distância para o Criciúma, que venceu na rodada e é o atual quarto colocado, é de sete pontos. Caso vença, portanto, o Alvinegro chegará a 44 pontos, ficando a quatro de distância do grupo de acesso da Segunda Divisão.

O Ceará volta a jogar nesta segunda-feira, 18, após 11 dias sem entrar em campo. A partida contra o Novorizontino-SP será no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), às 21 horas, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"A partida contra o Novorizontino, a gente tem ciência da importância dela. É uma partida chave, que se nós conseguirmos buscar uma vitória lá, ficaremos muito perto do nosso objetivo de ficar cada vez mais próximo do G-4. No decorrer do campeonato, acho que a gente não conseguiu ficar próximo do G-4 e sabemos da importância. Agora é manter o foco, humildade e seguir trabalhando para alcançarmos o nosso objetivo", ponderou o zagueiro Léo Santos, que tem atuado como volante com Mancini.

Para obter o resultado positivo, será necessário superar uma marca negativa: o time cearense acumula sete confrontos sem ganhar como visitante. A última vitória foi no 3 a 0 contra o Atlético-GO, no dia 10 de junho, pela 11ª rodada. Na ocasião, o clube ainda estava sob o comando de Eduardo Barroca.

Apesar da sequência negativa, com quatro empates e três derrotas, o Ceará figura entre os cinco melhores visitantes desta Série B. A equipe totaliza quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas em 13 jogos, o que representa um aproveitamento de 43,6%.

Na tarde do último sábado, 16, a delegação alvinegra embarcou rumo a São Paulo com apoio dos torcedores. Para o compromisso, Vagner Mancini não poderá contar com o volante William Maranhão, o meia Chay e o atacante Guilherme Bissoli, que nem viajaram. No entanto, o lateral-esquerdo Willian Formiga e o atacante Saulo Mineiro retornam e estarão à disposição do comandante.