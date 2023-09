Ceará tem a 5ª melhor campanha no returno da Série B do Brasileirão; veja números

O Ceará de Vagner Mancini voltou a sonhar com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Após um início de 2° turno ruim sob o comando de Guto Ferreira, resultando na demissão do 'Gordiola', a equipe cearense tem a 5ª melhor campanha do returno na Série B.

As duas vitórias consecutivas contra Criciúma e Londrina com Vagner Mancini impulsionaram a campanha alvinegra na 2ª metade do torneio nacional. Em oito partidas disputadas, soma 13 pontos, registrando três vitórias, quatro empates e uma derrota, com nove gols marcados e seis sofridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A campanha alvinegra no returno só fica atrás de Atlético-GO (17) e CRB (17), Guarani (15) e Juventude (14).