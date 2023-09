Confronto entre Ceará e Novorizontino é apenas o segundo da história entre as equipes

No único duelo entre as equipes, realizado no primeiro turno, o Novorizontino venceu o Ceará por 3 a 0 em plena Arena Castelão Crédito: Aurélio Alves / O POVO

Neste contexto, os comandados de Eduardo Baptista surgem como adversários diretos do Ceará, que vem na décima posição. Com 41 pontos, o time de Vagner Mancini está a quatro pontos do rival paulista. No primeiro turno, em plena Arena Castelão, o Novorizontino atropelou o Alvinegro por 3 a 0 em um jogo que contava com presença apenas de mulheres, crianças e PCD's nas arquibancadas. A partida entre Novorizontino e Ceará fecha a rodada da Série B e terá transmissão da Rádio O POVO CBN. + Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp

