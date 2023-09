Com festa da torcida, Ceará embarca para enfrentar Novorizontino; veja relacionados

O Ceará embarcou neste sábado, 16, a caminho de Novo Horizonte, São Paulo, para o próximo duelo, diante do Novorizontino. Para o embate, o Vovô terá três desfalques: os atacantes Chay e Bissoli, assim como o volante Willian Maranhão não embarcaram com o elenco alvinegro.

As novidades ficam por conta da convocação de Saulo Mineiro e Willian Formiga, que estiveram no embarque com o restante do grupo. No saguão do aeroporto, antes de entrar no avião, os jogadores do Alvinegro de Porangabuçu receberam o apoio de dezenas de torcedores (confira imagens aqui).

