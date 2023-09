Castilho diz que merecia mais chances no Ceará antes da chegada de Mancini

Com o novo técnico, o camisa 99 do Vovô foi titular nas últimas duas partidas e contribuiu com o funcionamento do time

O meio-campista Guilherme Castilho, do Ceará , concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 14, e falou sobre seu retorno ao time titular do Vovô. Em sua fala, o camisa 99 ainda relembrou o período que recebeu poucas chances na equipe antes da chegada de Vagner Mancini.

Com o novo técnico, ele foi titular nas últimas duas partidas e contribuiu com o funcionamento do time. Agora, Castilho deseja voltar a balançar as redes, fato que não acontece desde o dia 6 de junho, quando marcou diante do Atlético Goianiense.

"A saudade (de marcar) é grande. No começo do ano tive bons números, fiz bastante gols. Posso estar enganado, mas nos últimos quatro meses, sem contar os dois jogos do Mancini, joguei apenas duas vezes como titular. Estou conseguindo ajudar a equipe de outras formas. Tenho certeza de que daqui a pouco os gols voltam", comentou o meia.