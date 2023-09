Formiga inicia transição e pode virar opção para Mancini contra o Novorizontino

O lateral-esquerdo sofreu uma lesão no dia 13 de agosto, na derrota para o Vitória, e ficou fora das partidas do Alvinegro desde então

Após quase um mês em tratamento no departamento médico do Ceará, o lateral-esquerdo Willian Formiga iniciou o processo de transição e pode ser novidade para o treinador Vagner Mancini no duelo contra o Novorizontino, na próxima segunda-feira, 18, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A última vez que o lateral atuou pelo Alvinegro de Porangabuçu aconteceu no dia 13 de agosto, na derrota por 1 a 0 para o Vitória, no Barradão (BA). Na ocasião, Formiga iniciou a partida como titular, mas sentiu lesão aos 46 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído.