Barletta aponta mudança tática no Ceará com Mancini: "Estamos pressionando mais"

Durante o programa Esportes do Povo, o atacante comentou sobre as mudanças realizadas por Vagner Mancini no plano de jogo e nos ânimos do Ceará

O impacto de Vagner Mancini no Ceará foi imediato. Após a chegada do treinador, o Vovô venceu as duas partidas que disputou e voltou a se aproximar do G4 da Série B. Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do Povo desta terça-feira, 12, o atacante Chrystian Barletta apontou as mudanças feitas pelo comandante nos quesitos tático e anímico.

“Além do espírito, ele conseguiu renovar o ar. O time fez um começo de ano excelente e ele conseguiu resgatar esse espírito. O nosso plano de jogo era reativo, mas agora estamos pressionando mais. Acho que a gente tem que ficar mais com a bola e foi isso que ele passou para nós.”