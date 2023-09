Léo Santos fala sobre atuação como volante no Ceará: "Me sinto bem"

Contratado para ser zagueiro no Ceará, Léo Santos tem ganhado espaço e se destacado nas últimas partidas numa outra função. Ocupando a primeira volância, o atleta tem tornado o time, hoje comandado por Vagner Mancini, mais dinâmico. Em coletiva realizada nesta terça-feira, 12, o jogador explicou que já atuou na posição em outras ocasiões e ressaltou o bem-estar em ajudar a equipe alvinegra.

"Eu já tinha jogado algumas vezes no Corinthians nessa posição, mas onde eu atuei com maior constância nessa posição foi na Ponte Preta. Fazia um período que eu não jogava assim, mas eu estou acostumado, consigo lidar bem nessa função e me sinto bem. Estou aqui para ajudar. Não tenho problema em jogar como primeiro volante", salientou ele.

Léo Santos passou a atuar como primeiro volante com Vagner Mancini, com quem já havia trabalhado em outra ocasião. Segundo o jogador, no entanto, o técnico não teve qualquer conversa específica com ele antes de decidir mudá-lo de posição.