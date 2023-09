Ceará enfrenta sete adversários diretos pelo G4 até o fim da Série B; veja a lista

Embalado pelas duas vitórias consecutivas, o Ceará segue vivo na luta pelo acesso e terá uma reta final decisiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Das 11 rodadas que ainda restam no torneio nacional, sete partidas do Alvinegro de Porangabuçu serão contra adversários diretos pelo G4.

O próximo duelo na competição já será dentro deste contexto. Isso porque o rival do Vovô será o Novorizontino, que figura entre os quatro primeiros do certame e é um dos principais concorrentes pela ascensão à elite do Brasileirão. A partida com clima de decisão acontece fora de casa na segunda-feira, 18, às 21 horas, no Estádio Jorge de Biasi (SP).