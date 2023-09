Pagnussat ressalta impacto positivo da chegada de Mancini ao Ceará: "Nos ajudou muito"

O zagueiro, em entrevista após a vitória por 3 a 1 sobre o Londrina, partida em que marcou um gol e foi titular, também destacou a experiência e o profissionalismo do comandante

“Ressaltar também a importância do professor Mancini, que chegou nos ajudando muito. Uma pessoa profissional, que conhece muitos anos de bola. Com certeza nos ajudou muito nesses resultados. Feliz, a equipe vem se empenhando muito. É importante a gente nunca desistir. Foram seis pontos e agora temos um novo jogo de seis pontos contra o Novorizontino. Vamos ter uma folguinha, mas nosso pensamento é neles”, disse o zagueiro na saída de campo.

Autor de um dos gols que garantiram a vitória do Ceará sobre o Londrina, Tiago Pagnussat não poupou elogios para Vagner Mancini, novo treinador da equipe. O zagueiro, que ganhou uma oportunidade como titular após seis jogos consecutivos sem entrar em campo, destacou o impacto positivo que o comandante causou em sua chegada ao Vovô.

Pagnussat não entrava em campo desde o dia 28 de julho

O último jogo de Pagnussat pelo Alvinegro havia sido contra o Ituano, no empate em 1 a 1, na Arena Castelão, no dia 28 de julho. Nos seis embates seguintes, o defensor figurou no banco de reservas e não foi utilizado nenhuma vez. Na última quarta-feira, entretanto, diante da ausência de Luiz Otávio, Mancini escolheu o experiente defensor para assumir o posto e o entregou a faixa de capitão.

Internamente, Pagnussat exerce importante papel de liderança, postura que teve no confronto diante do Londrina. Antes da bola rolar, o zagueiro foi responsável, juntamente de Mancini, pelo discurso na roda dos jogadores. Dentro de campo, marcou um gol e teve atuação defensiva segura.