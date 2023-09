Decisivo, Erick soma 30 participações diretas em gols do Ceará no ano de 2023

Com o desempenho, Erick chegou ao 17º tento pelo Alvinegro de Porangabuçu na atual temporada, sendo o artilheiro isolado do clube. Além da bola na rede, o atacante soma 13 assistências, ou seja, são 30 participações diretas em gol pelo Vovô no ano.

O Ceará disputou, em 2023, 50 partidas. Deste número, o time preto-e-branco anotou 78 gols. Isso significa que Erick participou diretamente de 38% dos tentos que o clube marcou na temporada, marca expressiva e que demonstra a relevância do atleta dentro do time.

Artilharia da Série B: Erick segue forte na briga

Na Série B, o gol marcado contra o Londrina representou o nono do jogador na competição. O camisa 11 segue forte na briga pela artilharia do certame, onde ocupa atualmente a terceira posição do ranking, atrás apenas de Vágner Love, do Sport, que possui 10 tentos, e Gustavo Coutinho, do Atlético-GO, que tem 11.