Série B: veja os melhores momentos da vitória do Ceará diante do Londrina

Em noite de Presidente Vargas lotado e atuação avassaladora nos 45 minutos iniciais, o Ceará se impôs diante do Londrina e venceu os visitantes por 3 a 1, com gols de Erick, Pagnussat e Léo Santos, em duelo válido pela 27ª rodada da Série B. O resultado marcou o segundo triunfo consecutivo de Vagner Mancini no comando do Vovô, que agora soma 41 pontos na tabela de classificação.



Ceará x Londrina: veja os melhores momentos