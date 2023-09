Luiz Otávio é absolvido pelo STJD por expulsão em Guarani x Ceará

A 2ª Comissão Disciplinar do STJD absolveu o zagueiro Luiz Otávio, do Ceará, pelo cartão vermelho que o jogador recebeu no empate sem gols entre o Vovô e o Guarani, realizado no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O capitão alvinegro, entretanto, será desfalque da equipe comandada por Vagner Mancini na partida desta quarta-feira, 5, contra o Londrina, na Arena Castelão. Isso porque Luiz Otávio recebeu o terceiro cartão amarelo no embate diante do Criciúma e terá de cumprir suspensão automática.