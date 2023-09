Mancini assume dificuldade do Ceará na busca pelo acesso, mas convoca torcida: "Faz a diferença"

Apresentado no Ceará nesta sexta-feira, 1°, o técnico Vagner Mancini abriu a coletiva de imprensa falando sobre a maior atual preocupação da torcida alvinegra: o acesso à Série A. O novo treinador do Vovô ressaltou que sabe da dificuldade que o Ceará irá enfrentar até o final do ano, mas pontuou acreditar na ida à primeira divisão e convocou o torcedor para apoiar a equipe no atual momento.

"Eu espero que minha passagem seja da mesma forma e a gente conquiste o acesso, que está difícil. Eu sei disso, o presidente sabe disso, todos nós sabemos, mas vamos lutar, o que nos resta é lutar e pedir o apoio do torcedor, que faz a diferença no estádio. Pude sentir isso muitas vezes quando estava em campo, então é importante quando falamos disso falar com emoção", destacou ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ceará realiza a primeira partida tendo Vagner Mancini na beira de campo neste sábado, 2, quando recebe o Criciúma na Arena Castelão. A partida é válida pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão.