Mancini confirma desfalque de Saulo Mineiro e retorno de Chay e Nicolas contra Criciúma

O lateral-esquerdo Formiga também será ausência entre os relacionados do Vovô para a importante partida, que marcará a estreia do treinador no comando do clube

O novo treinador do Ceará, Vagner Mancini, concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o seu primeiro desafio à frente do clube, que será contra o Criciúma neste sábado, 2, na Arena Castelão. Entre as projeções para o importante confronto, o comandante confirmou dois desfalques e dois retornos que o Vovô terá.

A principal ausência é do atacante Saulo Mineiro, que deixou o campo sentindo dores no empate por 2 a 2 contra o Tombense no último final de semana. O técnico confirmou que o jogador está fora do jogo. Quem também desfalca o Alvinegro de Porangabuçu é o lateral-esquerdo Willian Formiga.