Ceará recebe Criciúma com vantagem no retrospecto; veja números

O Ceará recebe o Criciúma-SC neste sábado, 2, às 17 horas, na Arena Castelão. A partida é válida pela 26ª rodada da Série B. Precisando da vitória contra um rival direto na briga pelo G4, o retrospecto indica vantagem dos cearenses no histórico. Exemplo disso é que o Alvinegro nunca foi derrotado pelos catarinenses em seus domínios.

Ao todo, as equipes já se enfrentaram 22 vezes. O Vovô soma nove vitórias, seis empates e sete derrotas, com 30 gols marcados e 29 sofridos. Os cearenses acumulam cinco jogos de invencibilidade no confronto, sendo quatro triunfos e uma igualdade. O último revés ocorreu em 2015, pela Série B.

Como mandante, a vantagem do Ceará é mais evidente. São seis vitórias e quatro empates em dez jogos, sem derrotas. O time anotou 19 tentos e cedeu sete. A última partida contra o Criciúma em solo cearense foi em 2017, quando o Alvinegro superou o rival por 3 a 1.