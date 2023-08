Bruno Ferreira cita domínio do Ceará contra o Vitória, mas lamenta chances desperdiçadas

Time alvinegro pressionou o Rubro-Negro, mas não conseguiu balançar as redes. Com o resultado, o Vovô viu a distância para o G4 da Série B aumentar para oito pontos

O goleiro Bruno Ferreira, do Ceará, lamentou a derrota da equipe para o Vitória por 1 a 0 na noite deste domingo, 13. Em entrevista pós-jogo, o arqueiro exaltou o domínio do time em campo, mas alertou sobre o número de chances desperdiçadas.

"Mais uma vez um detalhe tirou nossos três pontos. Foi nítido que comandamos o jogo, tivemos as melhores chances. Acho que falta fazer gol, colocar a bola para dentro. Se não acontecer isso, a gente vai sofrer pressão e uma hora vai tomar o gol."

Com o resultado negativo, o Vovô ocupa a 10ª colocação, com 33 pontos, e viu a distância para a zona de G4 da Série B aumentar para oito pontos. A equipe alvinegra volta a campo no domingo, 20, às 18 horas (de Brasília), contra a Ponte Preta. O duelo será disputado na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).