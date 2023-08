Jean Carlos deve substituir Chay no meio-campo do Ceará diante do Vitória

O técnico Guto Ferreira, do Ceará, terá o desfalque do meio-campista Chay diante do Vitória neste domingo, 13, às 18 horas, no Estádio Barradão, em Salvador (BA). Por suspensão, o camisa 14 deve ser substituído por Jean Carlos.

Utilizado recentemente como ponta-esquerda, o camisa 10 deve retornar à titularidade diante do Rubro-Negro. Aos 31 anos, Jean disputou 37 partidas na temporada, com seis gols marcados e três assistências. Guilherme Castilho e Pedro Lucas também correm por fora como opções para a posição.

Sob o comando de Guto Ferreira, Jean Carlos esteve sete vezes em campo nas oito partidas comandadas pelo paulista, e além da contribuição no setor ofensivo, o meio-campista contribuiu defensivamente: foram quatro desarmes e um corte no período. Em entrevista coletiva pré-jogo, o médio se colocou à disposição para o embate, ressaltando que estará preparado.

“Eu nunca tinha jogado (pela beirada). Nós, atletas, temos que estar sempre nos reinventando. Foi o que tentei fazer, ajudar na marcação, tentar da opção e tentar fazer o que o Barroca, na época, me pedia. Sempre deixei claro que sempre joguei no meio-campo, é onde gosto de jogar, mas temos que estar disponível para o que o comandante precisar. Não sabemos ainda como será a forma que o Guto jogará em Salvador, não sei ainda se vou jogar, onde jogarei, mas estou preparado. É o que eu procuro fazer no dia a dia, estar me cuidando, à disposição nos jogos, seja começando ou no banco. Procuro dar opção ao comandante, onde ele precisar, para estar pronto. Trabalharemos para criar melhor, a estratégia, para o jogo de domingo”, disse Jean Carlos.

Caso seja titular diante do Vitória, Jean Carlos retornará ao time inicial após duas partidas. Diante de Guarani e ABC iniciou no banco de reservas, sendo acionado durante os confrontos, recebendo 38 minutos em campo. As boas partidas realizadas com a camisa alvinegra levaram o torcedor a cobrar a presença do camisa 10 entre os titulares.