Ceará tem média de público maior que oito times da Série A, incluindo o líder Botafogo

Mesmo com uma campanha oscilante na Série B e sem ter figurado sequer uma rodada no G4, a torcida do Ceará tem marcado presença nos jogos da equipe. Além de ter a maior média de público da Segundona, o Vovô também tem número superior a oito times que estão disputando a elite nacional, entre eles o Botafogo, líder isolado do torneio.

Segundo levantamento do portal Sr.Goool, o Alvinegro de Porangabuçu tem 24.777 de média de público em sete jogos como mandante na Série B — desconsiderando os embates que o clube fez com portões fechados por motivos de punição. O Botafogo, protagonista de uma campanha histórica e líder da Série A, leva cerca de 23.847 pessoas por partida no Campeonato Brasileiro.

Além do Fogão, outros sete times da Série A possuem médias inferiores a do Ceará: Athletico-PR (24.408), Coritiba (24.277), Cuiabá (15.739), Santos (10.847), Goiás (8.083), RB Bragantino (5.625) e América-MG (3.032). O Vovô ainda fica bem próximo do Atlético-MG (25.523) e do Cruzeiro (25.542).

Na Série B, somente outros dois clubes além do Ceará possuem uma média de público que seja superior a 15 mil pessoas, o Vitória (19.895) e o Sport (16.018), que são vice-líder e líder do certame, respectivamente. O Tombense-MG, é que tem o pior número da Série B, com 373 pessoas presentes por jogo.

Melhores médias de público da Série B:

1º - Ceará (24.777)



2º - Vitória (19.895)



3º - Sport (16.018)

Melhores médias de público da Série A: