Destaque em 2023, Erick completa 100 jogos pelo Ceará; veja números

O atacante Erick completou 100 jogos com a camisa do Ceará na vitória diante do ABC-RN neste domingo, 6, na Arena Castelão. Artilheiro da equipe em 2023, com 15 gols, disputou 41 partidas, por Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. No período, ainda soma 11 assistências, totalizando 26 participações nos tentos alvinegros (cerca de 36,6%).

Contratado em 2021 após se destacar no Náutico, precisou de um longo período de adaptação até chegar ao auge físico e técnico apresentado nesta temporada. Antes, havia disputado 59 partidas, com cinco gols e duas assistências.

A boa fase rendeu destaque no cenário nacional ao atacante de 25 anos, que assinou pré-contrato de quatro temporadas com o São Paulo.

Na carreira, Erick alcançou a marca de 100 partidas pela 2ª vez. Revelado pelo Náutico, disputou 110 partidas pelo profissional entre 2016 e 2021, em duas passagens. O atacante ainda tem passagem por Braga (POR), Vitória e Gil Vicente (POR).