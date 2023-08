Arthur Cabral recebe chuteira de ouro da UEFA Conference League em despedida da Fiorentina

Revelado pelo Ceará, o brasileiro, de 25 anos, marcou sete gols em 14 partidas, na campanha do vice-campeonato da Viola

O atacante Arthur Cabral recebeu nesta terça-feira, 8, a chuteira de ouro da UEFA Conference League. Revelado pelo Ceará, o brasileiro, de 25 anos, marcou sete gols em 14 partidas, na campanha do vice-campeonato da Fiorentina.

A entrega da chuteira de ouro foi realizada pelo diretor da Fiorentina, Joe Barone. Em postagem nas redes sociais, a Viola se despediu do “Rei (King) Arthur”, carinhosamente chamado por torcedores brasileiros e europeus. Cabral está sendo negociado com o Benfica por 20 milhões de euros (cerca de R$ 107,8 milhões).

No clube português, Arthur Cabral substituirá Gonçalo Ramos, negociado com o Paris Saint-Germain. Sob o comando de Roger Schmidt, o brasileiro disputará a UEFA Champions League pela primeira vez na carreira.

O Benfica será o 3° clube europeu da carreira do brasileiro. Antes de chegar a Fiorentina, Cabral atuou pelo Basel, da Suíça. Atuando no Velho Continente, Arthur tem 171 partidas disputadas, com 84 gols e 15 assistências.