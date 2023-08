Saulo Mineiro reestreia com gol e completa 50 jogos pelo Ceará; veja números

O Ceará derrotou o ABC-RN por 1 a 0 na noite deste domingo, 6, na Arena Castelão, pela 22ª rodada da Série B. O atacante Saulo Mineiro foi o autor do único gol da partida. Em sua reestreia com a camisa alvinegra, o atleta completou 50 jogos pelo Vovô. Além de ter balançado as redes, Saulo participou bastante ao longo da partida.

O jogador anotou seu tento logo no começo do duelo, após jogada individual pelo lado esquerdo do ataque. Depois, aproveitou a sobra do goleiro adversário e acertou chute no travessão. Nos últimos minutos da primeira etapa, cabeceou depois de cruzamento de Caíque e marcou, mas teve impedimento assinalado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No segundo tempo, o atacante continuou tentando incomodar a defesa adversária. Teve atuação concentrada pelo setor ofensivo esquerdo, mas chegou a aparecer pelo meio. Foi substituído na metade da etapa final.

Saulo teve duas finalizações: o gol e a bola no travessão. Acertou um dos dois dribles que tentou e teve sucesso nos dois lançamentos executados. Em duelos pelo chão, venceu quatro de seis.

Com atuação participativa, o atleta somou ainda dois desarmes. Ao todo, foram 25 toques e 14 passes certos - aproveitamento de 82,4%. Os dados são do site Sofascore.

Veja os principais números de Saulo Mineiro no jogo: