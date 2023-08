Após vitória diante do ABC, Ceará chega ao quinto jogo invicto em casa

A vitória do Ceará diante do ABC por 1 a 0 na noite deste domingo, 6, encorpou a lista de jogos que o time alvinegro está sem perder na Arena Castelão nesta Série B. O Vovô somou pontos nas últimas cinco partidas que fez como mandante. A última vez que foi derrotado foi diante do CRB, na 12ª rodada da Série B, em jogo que ocorreu no dia 10 de junho.

De lá para cá, a equipe cearense já contabilizou três vitórias e dois empates na Arena Castelão, com seis gols marcados e apenas um sofrido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja sequência dos últimos cinco jogos em casa:

Ceará 1 x 0 ABC

Ceará 1 x 1 Ituano



Ceará 1 x 0 Vila Nova



Ceará 3 x 0 Botafogo-SP



Ceará 0 x 0 Avaí

O Alvinegro de Porangabuçu volta a jogar como mandante no dia 20, quando enfrenta a Ponte Preta às 18 horas. Antes disso, o Vovô joga diante do Vitória fora de casa.