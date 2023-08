Ceará acumula sete jogos sem perder para o ABC; veja histórico

Última derrota do Vovô para a equipe potiguar foi em 2014. Próximo duelo será neste domingo, 6, às 18 horas, na Arena Castelão

O Ceará volta a atuar pela Série B neste domingo, 6, às 18 horas, na Arena Castelão. A partida será contra o ABC-RN, que atualmente é o último colocado no torneio.

Buscando uma vitória para se aproximar do G4, o time de Porangabuçu defende uma invencibilidade de sete jogos contra o rival potiguar. No total, o retrospecto também é positivo.

Em 48 embates contra o ABC, o Ceará acumula 24 vitórias, 16 empates e oito derrotas. São 68 gols marcados e 39 sofridos. A primeira partida registrada entre os clubes data de 1959, quando empataram por 1 a 1 pela extinta Taça Brasil.

A última derrota do Vovô enfrentando o adversário foi em 2014, pela Segundona. Na ocasião, a equipe foi derrotada por 1 a 0, fora de casa. Desde então ocorreram sete jogos, com cinco vitórias alvinegras e dois empates. No recorte, são nove tentos anotados e dois sofridos — ambos como visitante.

Dentre os sete duelos, somente dois ocorreram no Estado. O clube de Porangabuçu venceu por 3 a 0 na Série B de 2015 e por 1 a 0 na Série B de 2017. No ano desta última partida, os cearenses conquistaram o acesso à elite do Brasileirão, da qual foram rebaixados em 2022.