João Paulo confirma pré-contrato de Erick com o São Paulo e revela conversa com o jogador

Presidente do Ceará, João Paulo Silva concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 31, em Porangabuçu. Na ocasião, o mandatário detalhou a situação de Erick e confirmou que o atacante acertou sua ida para o São Paulo a partir de janeiro de 2024.

"Realmente ele assinou um pré-contrato com o São Paulo, o agente dele e o São Paulo nos comunicaram isso. Mas só para deixar claro: em momento algum o Erick pediu para ir antes para o São Paulo e o São Paulo não nos fez nenhuma proposta para levar o jogador antes do fechamento da janela", disse.

Ademais, o dirigente ainda revelou uma conversa com o jogador e afirmou que o mesmo vai se doar até o final da temporada para conquistar o acesso à Série A. Erick é o é o artilheiro alvinegro no ano. Em 38 jogos, são 14 gols marcados e 10 assistências, além do título da Copa do Nordeste

"Eu conversei com o Erick, ele tem toda minha confiança. Acredito muito no atleta, ele tem uma gratidão muito grande ao Ceará. Tenho que respeitar a decisão dele, fez um contrato de 4 anos com o São Paulo. Fiz tudo dentro do possível, gostaria muito da renovação. Sei do caráter dele, sei que ele vai se doar até o último instante para buscarmos o acesso."