Com David Ricardo, Ceará se reapresenta após dia de folga e mira duelo contra o Guarani

O goleiro Richard também esteve na atividade. Warley e Michel Macedo não participaram do aquecimento ao lado dos demais jogadores

O Ceará retomou a preparação visando o duelo diante do Guarani, marcado para a próxima quarta-feira, 2, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta manhã, 31, os jogadores, incluindo o zagueiro David Ricardo, que foi ausência em algumas atividades da última semana, estiveram no CT de Porangabuçu para realizar o treinamento.

Titular da defesa alvinegra, o defensor de 20 anos retornou aos treinos e esteve presente na atividade desde o início. Ele aqueceu normalmente ao lado do restante dos atletas alvinegros.

O mesmo aconteceu com o goleiro Richard, que efetuou um trabalho específico com os companheiros de posição Bruno Ferreira, André Luiz, Cristian e Nicolas, do Sub-17.

As ausências desta primeira parte do treinamento (aquecimento) ficaram por conta dos laterais-direitos Warley e Michel Macedo. O primeiro está suspenso para o duelo contra o Guarani, enquanto o segundo se recupera de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e está fora dos planos do clube. De saída do Ceará, Orejuela e Hygor Cléber já não estiveram na atividade.

Antes de ir ao campo, o elenco alvinegro teve um momento na sala de vídeos do CT para fazer análises. Na sequência, o grupo de jogadores se dividiu entre a academia e alongamentos no gramados. Finalizada esta parte, o grupo todo se reuniu com o técnico Guto Ferreira para dar início ao treino tático.

Para ter análises mais exatas e assertivas, o treinamento foi gravado por um drone. O mesmo acontece em todas as atividades do clube durante as semanas.