Mesmo com campanha frustrante, Ceará tem a maior média de público da Série B

No primeiro turno, o Vovô teve uma média de 26 mil pessoas por jogo como mandante. As partidas em que jogou de portões fechados no início do campeonato, por motivo de punição, não entram na contagem

Cotado no início da Série B como um dos favoritos não só ao acesso, como também ao título, o Ceará tem vivido uma realidade bem diferente da projetada. Apesar da campanha frustrante, onde o clube é o 10º colocado e não ingressou nenhuma vez sequer na zona de classificação, a torcida alvinegra tem comparecido em peso nos jogos como mandante.



No empate por 1 a 1 contra o Ituano nesta sexta-feira, 28, 21253 torcedores compareceram na Arena Castelão. O Ceará, inclusive, teve a maior média de público do primeiro turno da competição, com cerca de 26 mil pessoas por jogo. O Vitória (20741) e o Sport (14964), que ocupam o topo da tabela da competição, aparecem logo atrás do Alvinegro no ranking.



Mesmo com o apoio, o desempenho do time dentro de casa é negativo. Em 10 jogos, o Ceará conquistou quatro vitórias, dois empates e sofreu quatro derrotas, o que representa aproveitamento de 46%.