Vina se despede do Ceará e é anunciado por clube da Arábia Saudita

O meio-campista Vina se despediu oficialmente do Ceará nesta quinta-feira, 27. Através da sua conta oficial no Instagram, o jogador agradeceu ao Vovô e ao Grêmio, seus últimos dois clubes.

"Cada um desses clubes marcou definitivamente a minha história, felizmente de forma muito positiva que com certeza levarei por toda a minha vida. Foram muitos momentos alegres, outros nem tanto, mas todos eles contribuíram imensamente para que eu crescesse profissionalmente e, sobretudo, pessoalmente. Quero agradecer por cada segundo para comigo, por cada sorriso, cada apoio e principalmente pelo conhecimento compartilhado", escreveu.



Logo após o post de despedida, o meia foi anunciado como novo reforço do Al Hazem, da Arábia Saudita. A transação do jogador, que estava emprestado pelo Vovô ao Imortal, resultará em 1,2 milhão de dólares, cerca de $ 5,7 milhões. Deste valor, o Ceará tem direito a receber 70%, ou seja, em torno de R$ 4 milhões. Os 30% restantes pertencem ao próprio Vina.

Passagem pelo Ceará

Identificado com a torcida, o jogador ganhou destaque em 2020, quando foi peça crucial na campanha do título da Copa do Nordeste e na Série A. Naquele ano, o meia marcou 23 gols e deu 19 assistências em 59 jogos. Nos dois anos seguintes, porém, Vina não conseguiu repetir os mesmos números, mas ainda assim foi impactante.

Em 2021, foram 11 gols e seis assistências, enquanto que em 2022, 12 tentos e cinco passes que resultaram em bola na rede. O rebaixamento do Vovô para a Série B, entretanto, estremeceu a relação entre o jogador e os torcedores.

O alto salário também acabou sendo um empecilho para a continuidade de Vina no Ceará em 2023. A alternativa, então, foi emprestar o atleta ao Grêmio com opção de compra fixado no contrato. Pelo Imortal, o meia atuou em 28 jogos e marcou quatro gols.