Ceará tem intenção de implementar biometria facial para entrada na Arena Castelão

A ideia ainda está em fase inicial, tratado como um projeto. A tecnologia tem sido utilizado com êxito pelo Palmeiras e ajuda a inibir diversas ações dentro e fora da praça esportiva

Visando aumentar o nível de segurança e controle de ações proibidas dentro da Arena Castelão, o Ceará tem a intenção de implementar biometria facial para a entrada na praça esportiva. A ideia ainda é um projeto e o clube tem estudado formas de viabilizá-la.

A tecnologia tem sido muito bem utilizada pelo Palmeiras, onde 100% dos acessos ao Allianz Parque acontecem por meio da biometria facial. Esse mecanismo, que foi implementado pelo clube paulista em janeiro deste ano, inibe vendas irregulares de ingressos — como ações de cambistas — e também o uso indevido do cartão de sócio-torcedor.

Outra função importante é que, a partir da biometria facial, a identificação dentro do estádio torna-se muito mais fácil. Assim, pessoas que cometam qualquer ato de vandalismo ou manifestação preconceituosa serão reconhecidos com agilidade, proporcionando à polícia maior praticidade para tomar as devidas providências.

A ideia está em estágio inicial e envolve também participação do Fortaleza, já que os dois clubes utilizam o estádio e é necessário um alto investimento financeiro para as modificações das catracas.