De volta após oito meses, Cléber analisa empate com o Ituano: "Tem muito campeonato pela frente"

O centroavante Cléber, do Ceará, retornou aos gramados após oito meses afastado por testar positivo em exame antidoping. No entanto, a volta não foi das melhores. Ele esteve em campo no empate do Vovô com o Ituano em 1 a 1 na noite desta sexta-feira, 28.

Após a partida, o jogador celebrou a volta ao futebol, mas lamentou o empate diante da equipe paulista. Em sua fala, Cléber ainda reiterou que há "muito campeonato pela frente" para o Alvinegro buscar seu principal objetivo na Série B: o acesso.

"É muito ruim não fazer o que a gente ama. Estou feliz por ter voltado, mas triste com o resultado. A gente se impôs em campo para conquistar essa vitória diante do nosso torcedor, acabou escapando, mas tem muito campeonato pela frente. Agora é trabalhar e conseguir a vitória fora de casa", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Ceará abre o placar, mas sofre gol no fim e empata com o Ituano no returno da Série B

Ceará negocia retorno de Vítor Jacaré, atualmente no Bahia

Ceará encaminha contratação de Chrystian Barletta, do Corinthians

Com o resultado, o time comandado por Guto Ferreira estaciona na décima posição da tabela de classificação, com 29 pontos. Agora, o Alvinegro focará suas atenções para o jogo contra o Guarani na próxima quarta-feira, 2.