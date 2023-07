Inspirado na contratação de Saulo Mineiro, Ceará lança campanha de doação ao Mesa Brasil

Dentre os gols marcados com a camisa alvinegra, jogador também fez sucesso nas redes sociais em primeira passagem no clube por ser grande apreciador do 'pratinho cearense'

Retornando ao Ceará após duas temporadas no futebol japonês, Saulo Mineiro fez sucesso em sua primeira passagem pelo clube cearense não somente pelos gols marcados, mas também por ser um grande apreciador do 'pratinho cearense'.

Inspirado no meme ligado ao jogador, o Ceará lançou nesta quinta-feira, 27, a campanha "Pratinho do Bem", que visa arrecadar doações para o Mesa Brasil, programa de segurança alimentar do Sesc. Em postagem nas redes sociais, o clube incentiva o torcedor do Vovô a doar valores entre R$ 7,30 ou R$ 73,00 para o projeto por meio do pix: 03.612.122/0014-41.

Após duas temporadas no Yokohama, do Japão, Saulo Mineiro está de volta ao Ceará. O clube anunciou o retorno do atleta de 25 anos nesta quinta-feira, com contrato em definitivo até o final de 2026, conforme antecipado pelo Esportes O POVO. Essa é a sexta aquisição do Vovô nesta janela de transferências.

Na sua primeira passagem, Saulo defendeu a camisa alvinegra por 49 jogos e marcou 12 gols. Foi nessa oportunidade que viveu o melhor momento de sua carreira. Por coincidência, Guto Ferreira também era o treinador.