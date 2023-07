Erivelton mira volta por cima do time feminino do Ceará no Campeonato Cearense

De volta ao comando técnico do time feminino do Ceará, o treinador e ex-jogador Erivelton Viana foi apresentado em Porangabuçu na tarde desta quinta-feira, 27. Sete meses após sua saída, ele chega em um novo momento da modalidade no Vovô.

Após o rebaixamento no Brasileirão A1, o clube alvinegro vai em busca de redenção no Campeonato Cearense, onde irá buscar o título. O certame estadual também deve ser chave para a reconstrução de presente e futuro da modalidade no clube.

Na coletiva, Erivelton destacou a felicidade em poder voltar ao clube onde foi campeão do Brasileirão Feminino A2 de 2022 e comentou sobre a adaptação ao novo elenco. "Sou torcedor do Ceará. Volto muito feliz, muito motivado. Sou muito grato ao Eduardo (Arruda) por ter me feito o convite para voltar ao futebol feminino. A gente sabe a importância do setor feminino. A gente viveu recentemente um título importante, demos muita alegria ao nosso torcedor e a gente chega em um momento novo. (...) Há algumas novidades pra mim, questão de elenco. Conheço algumas atletas que são remanescentes, outras são contratadas, e preciso de um tempo para conhecer o grupo, reconhecer o perfil do grupo. Posso afirmar que vão chegar atletas para montarmos um grupo forte e ganhar as competições", salientou ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Campeonato Cearense, torneio que as Alvinegras disputam nesse segundo semestre, foi grande assunto da coletiva, aliás. O treinador pontuou que o objetivo do clube será o título, até mesmo para minimizar os danos da campanha no Brasileirão A1, no qual o clube somou apenas 1 ponto em toda a primeira fase.

"Não adianta eu chegar aqui e (já) falar em Brasileirão A2 quando a prioridade é fazer um grande campeonato, com todo respeito as outras equipes, mas ir em busca do título, e já pensando na montagem do elenco para o ano que vem".

Projeto atual para o futebol feminino

Apesar do foco no Estadual, Erivelton frisou que tem olhado também para o futuro das Alvinegras. O treinador contou que o clube tem cinco contratações engatilhadas e tem o objetivo de se fortalecer no Estadual para voltar aos 'caminhos da vitória'.

"Particularmente estou olhando pra frente. A gente tem que pegar o que aconteceu com aprendizado. Não estou aqui para culpar ou julgar ninguém. Volto pra cá com a visão de fazer boas campanhas, ser campeão cearense, buscar o acesso no ano que vem e, independentemente do que aconteceu ou não, (...) vamos olhar pra frente, focar no presente. Já temos a base de atletas que permaneceram, o Eduardo já deu o aval para contratações e já tem cinco atletas que estão certas. O objetivo é trazer o feminino e colocar nos caminhos da vitória. No ano passado, em momentos difíceis para todo torcedor do Ceará, o feminino era onde vinha a alegria e queremos trazer novamente essa emoção", disse ele.

+ Leia coluna de futebol feminino do O POVO