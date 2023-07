Luiz Otávio relembra 2017 e analisa briga pelo acesso: "Não tem ninguém garantido"

Zagueiro e capitão alvinegro rechaçou a possibilidade do Vovô não conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro

O zagueiro e capitão do Ceará, Luiz Otávio, participou de entrevista coletiva nesta quinta-feira, 27, e rechaçou a possibilidade do Alvinegro de Porangabuçu não conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. “Não tem nada definido”, disse o jogador.

“No segundo turno não tem ninguém garantido. Não tem ninguém com o acesso já na mão, lógico que tem está em primeiro lugar, está dentro do G4 tem uma probabilidade por conta da matemática maior. Se a gente for analisar em 2017, quando estava aqui no acesso, a gente terminou com 31 pontos na terceira colocação. E o Paraná, se não me engano, tinha 28 pontos em nono e acabou subindo em 4º.”

O zagueiro também afirmou que a maioria dos 21 gols tomados pela equipe se deve a jogada bolas paradas e pênaltis. Segundo o zagueiro, a quantidade de gols sofridos com a bola rolando mostra que a defesa alvinegra não tem baixo rendimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A gente tem que analisar alguns pontos. Eu acho que são ajustes que infelizmente a gente tem que fazer muito rápido, foram várias duplas (zagueiros) utilizadas tanto que todos os zagueiros jogaram a não ser aqueles que estão chegando agora. Eu acho que a responsabilidade toda é nossa juntamente com as comissões que vem trabalhando. É um quesito que a gente precisa melhorar. Eu costumo dizer que a gente nunca pode achar que tá tudo muito bom ou que está tudo errado.”.

O atleta, que tem tido papel fundamental na relação entre o clube e a torcida, estremecida desde o rebaixamento em 2022, também garantiu que a análise interna é de conseguir os objetivos nesta temporada e para isso o mais importante é abrir uma sequência de vitórias.

O Ceará entra em campo nesta sexta-feira, 28, às 19 horas, na Arena Castelão, quando encara o Ituano pela 20ª rodada da série B do campeonato brasileiro.