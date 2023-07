Sub-17: Ceará contrata atacante Kevin Pires por empréstimo do Gramadense

Revelado pelo clube gaúcho, o atleta chega para compor a equipe Sub-17 do Alvinegro de Porangabuçu na disputa do Campeonato Brasileiro da categoria

O Ceará contratou o atacante Kevin Pires, de 17 anos, por empréstimo do Gramadense (RS) até o meio de 2024. Revelado pelo clube gaúcho, o atleta chega para compor a equipe Sub-17 do Alvinegro de Porangabuçu na disputa do Campeonato Brasileiro da categoria.

Pelo Gramadense, Kevin Pires atuou em 17 partidas em 2023, pelo Campeonato Gaúcho Juvenil, Copa do Brasil Sub-17 e Campeonato Gaúcho Sub-20, com cinco gols marcados. Em 2022, o atleta integrou o elenco profissional da equipe na disputa do Copa Federação Gaúcha de Futebol.

O atacante estava sendo monitorado pelo departamento de análise do Ceará há meses. O desenvolvimento do atleta, com participação em competições Sub-20 e profissional, foram cruciais para a concretização da negociação.

A expectativa é que Kevin Pires seja regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para estar apto para duelar contra o Fluminense nesta quinta-feira, 27, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O duelo acontece no Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias-RJ.

Na competição, o Ceará ocupa a 7ª colocação, com quatro pontos, tendo uma vitória, um empate e uma derrota.