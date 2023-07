Ceará na Série B: veja possibilidades de título, acesso e rebaixamento após o 1° turno

Representante cearense na competição nacional, o Alvinegro de Porangabuçu encerrou as primeiras 19 partidas na 10ª colocação, com 28 pontos

O 1° turno da Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim nesta segunda-feira, 24, com os triunfos de Vitória e Botafogo-SP contra Chapecoense e Londrina, respectivamente. Representante cearense na competição nacional, o Ceará encerrou as primeiras 19 partidas na 10ª colocação, com 28 pontos. A distância para o Sport, 4° colocado, é de sete pontos.

A classificação atual, com o número de vitórias abaixo da projeção da diretoria, causa preocupação para o principal objetivo do Ceará na temporada: retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. O time de Guto Ferreira somou oito triunfos, quatro empates e sete derrotas no período, precisando, no segundo turno, de um aproveitamento de, no mínimo, 63% para alcançar o projetado pela cúpula alvinegra, contando apenas com os resultados positivos.

Atualmente, o Ceará tem 16% de probabilidade de retornar à elite do futebol brasileiro. As chances de conquistar o título da Série B são de 2,3%. E, com a pontuação obtida no 1° turno, o clube tem apenas 1.3% de ser rebaixado para a Série C. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

As projeções indicam que, para retornar à Série A, será necessário 72 pontos. Caso seja confirmado, seria o maior número na história dos pontos corridos no atual formato (desde 2006). Em 2012, o Vitória somou 71 pontos, tendo a maior pontuação de 4° colocado da 2ª divisão.

