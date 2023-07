Ceará se reúne com torcidas organizadas visando evitar homofobia nos estádios

Membros do Ceará se reuniram na última segunda-feira, 24, com líderes das torcidas organizadas do clube. O encontro teve a finalidade de esclarecer e direcionar estratégias para evitar gritos homofóbicos nos estádios. Nas últimas partidas em casa, parte da torcida alvinegra tem ignorado recados publicados pelo time no telão, que ressaltam a proibição de cânticos homofóbicos, racistas e xenofóbicos.

Além de homofobia, racismo e xenofobia configurarem como crime, tais gritos podem se reverter em punição ao clube. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) baniu a presença da torcida do Corinthians por uma partida após cânticos homofóbicos. À época, o árbitro Bruno Arleu de Araújo interrompeu a partida durante quatro minutos e registrou o acontecimento em súmula.

Nesta quinta-feira, 27, ocorrerá um seminário sobre a homofobia e racismo na sede do clube. Irão participar novamente membros do Ceará e torcedores de organizada. O Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor) também deve estar presente.

Ceará tem destacado apoio à comunidade LGBTQIA+

No dia 28 de junho, que marca o dia Internacional do Orgulho, o Vovô se posicionou em homenagem à comunidade LGBTQIA+ escrevendo por meio das redes sociais: "O Ceará tem orgulho de ser o #TimedoPovo. Estamos juntos na luta pelo respeito, igualdade e contra todos os tipos de preconceitos".

O posicionamento também foi corroborado pelo atual presidente do clube, João Paulo Silva, que em entrevista às Páginas Azuis, publicada no dia 10 de junho, assegurou que o time sempre irá se manifestar em temas sociais.

"É um tema importante. Acho que a gente não pode fazer distinção das pessoas por conta de escolhas. O que me distingue de uma pessoa para outra é o caráter, não as escolhas. Enquanto eu estiver dentro do Ceará, eu vou estar me posicionando em apoio", afirmou o dirigente à época.

Para diretor jurídico do Ceará, gritos homofóbicos da torcida "tem que acabar"

Fred Bandeira, diretor jurídico do Ceará, concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO no dia 11 de julho, e comentou sobre as ações do clube contra a homofobia dentro do estádio. Sobre o tema, ele relembrou que o Corinthians já sofreu punição por gritos preconceituosos e que o STJD não tem aliviado em casos do tipo.



“Tem a questão de gritos homofóbicos. A gente tem feito campanhas na Arena Castelão contra racismo e gritos homofóbicos. Nós temos um grito histórico, que todo jogo, principalmente nos clássicos, a torcida do Ceará faz esse grito, que tem um certo tom de homofobia. Isso tem que acabar. Temos que ir para o estádio para torcer e ver nosso time sair vitorioso do gramado”, disse o diretor na ocasião.