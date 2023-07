Ceará quer manter Erick para restante da Série B e só o libera com pagamento da multa

Na temporada, o camisa 11 vem sendo a principal peça do Alvinegro de Porangabuçu. Em 38 partidas, balançou as redes 14 vezes e contribuiu com 10 assistências

Principal jogador do Ceará na temporada, o atacante Erick segue chamando atenção do mercado da bola. No entanto, o Esportes O POVO apurou que o Alvinegro de Porangabuçu só aceita liberar de imediato caso ocorra o pagamento da multa rescisória do camisa 11.

De qualquer forma, o desejo do Vovô é permanecer com Erick até o término de seu contrato - final do ano - para que o pernambucano de 25 anos possa ajudar o escrete preto-e-branco a retornar à Série A

O jornalista André Hernan, do UOL, divulgou que o jogador teria fechado acordo com o São Paulo para a temporada de 2024. No entanto, a informação de que o Ceará teria pedido uma compensação financeira para ida ainda nesta janela foi negada pelo clube cearense.

Neste ano, o ponta-direita é o artilheiro alvinegro. Em 38 jogos, são 14 gols marcados e 10 assistências, além do título da Copa do Nordeste