Por pertencer ao Ceará, Kelvyn desfalca o Juventude em confronto neste domingo, 23

Lateral formado nas categorias de base do Alvinegro é um dos destaques do time gaúcho. Confronto será neste domingo, 23

Adversário do Ceará neste domingo, 23, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude terá um desfalque importante, além de ser velho conhecido do torcedor alvinegro: Kelvyn. Por questões contratuais - ainda pertence ao Vovô - o lateral esquerdo não poderá entrar em campo.

O paulista de 24 anos é titular absoluto na equipe do técnico Thiago Carpini. Desde que chegou a Caxias do Sul, são 11 jogos, no entanto, ainda não balançou as redes. No seu lugar, Alan Ruschel deve ser o dono da posição.

Kelvyn é formado nas categorias de base do Alvinegro de Porangabuçu e defendeu a camisa do escrete preto-e-branco por 66 partidas e marcou quatro gols.

Outros conhecidos

Além de Kelvyn, o Papo reúne outros atletas que já figuraram no futebol cearense: Daniel Guedes, Matheus Vargas e David da Hora. Todos com passagem pelo Fortaleza - Vargas e David possuem vínculo com o Tricolor.