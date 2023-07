Em confronto direto, Ceará visita o Juventude almejando se aproximar do G4 da Série B

O Ceará entra em campo na tarde deste domingo, 23, pela 19ª rodada da Série B 2023. Em Caxias do Sul (RS), o time alvinegro encara o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, às 15h30min. A partida é de suma importância para o Vovô.

Isso porque o Alvinegro de Porangabuçu almeja seguir reagindo na competição nacional. Nos últimos três jogos que disputou, a equipe venceu duas, contra Botafogo/SP e Vila Nova, e empatou outra, com o Mirassol. Sendo assim, diminuiu sua distância para o G4.

Atualmente, o Ceará ocupa a oitava colocação na tabela de classificação com 28 pontos somados, cinco atrás do Novorizontino, quarto lugar com 33. Em caso de vitória diante do Papo, o time pode subir para a sexta posição e entrar, de fato, na briga pelo acesso.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Três partidas sem perder, distância para o G4 diminuindo. Sabíamos da importância do jogo, confronto direto e vai ter outro contra o Juventude. Time que quer subir em uma Série B disputada precisa de regularidade. Temos que ganhar partidas e diminuir a distância para o G4 até entrar e não sair mais”, disse o zagueiro Luiz Otávio em entrevista exclusiva ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã da última quinta-feira, 20.

Apesar do bom momento, nem tudo são flores no Vovô. Para a partida, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com os volantes Zé Ricardo e Willian Maranhão e o atacante Erick. Os atletas foram advertidos com o 3° cartão amarelo na vitória diante do Vila Nova.

A expectativa é que Richardson e Caíque Gonçalves formem a dupla de volantes. Já a ponta esquerda deve ser ocupada por Hygor Cléber, que vem sendo utilizado após a chegada do novo treinador alvinegro. Um cenário com Jean Carlos aberto pela ponta com Guilherme Castilho desempenhando a função de meia central, também pode ser uma opção.



O Juventude, por sua vez, é concorrente direto do Alvinegro na luta para entrar na zona de classificação para a Série A 2024. Com 27 pontos, a equipe gaúcha vem logo atrás do Ceará na tabela, ocupando a nona posição.

Assim como o Vovô, o Papo também melhorou com a chegada do novo técnico. Neste caso, Thiago Carpini, que tirou o clube da zona de rebaixamento e colocou o mesmo como um dos postulantes ao acesso. O Ju está invicto há cinco jogos, acumulando três empates e duas vitórias.

Para o jogo, o Juventude terá os retornos dos volantes Mandaca e Emerson Santos e do atacante David da Hora. Em contrapartida, Carpini não poderá contar com o lateral-esquerdo Kelvyn, que está emprestado pelo próprio Ceará. Com isso, Alan Ruschel deve ser titular.



Na tarde de hoje, o Vovô ainda poderá quebrar um jejum histórico de nunca ter vencido o Papo como visitante. No retrospecto do confronto, alvinegros e alviverdes se enfrentaram cinco vezes no Sul, com duas vitórias dos gaúchos e três empates.

“O mais importante é entender o jogo, para fazer um jogo seguro e buscar os 3 pontos. (Conquistar) Vitórias seguidas para diminuir a distância para o G4”, comentou Luiz Otávio.

Juventude x Ceará

Juventude



4-5-1: Thiago Couto; Dani Bolt (Mandaca), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jadson, Vini Paulista; Reginaldo, Nenê e Victor Andrade; Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Richardson, Caíque e Jean Carlos; Janderson, Bissoli (Nicolas) e Hygor Cléber (Pedrinho). Técnico: Guto Ferreira

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: Domingo, 29 de julho

Horário: 15h30min (Horário de Brasília)

Arbitragem: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Renan Luiz de Barros Silva (AL) e Vanessa Santos Azevedo (SE)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, CBN O POVO Cariri, Youtube O POVO, Facebook O POVO, Band e Premiere