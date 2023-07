Parceiros no Botafogo, Paulo Victor revela conversa com Ricardinho antes de acerto com Ceará

O lateral contou que Ricardinho, desde a época em que jogaram juntos pelo Botafogo, já falava bem do Vovô. De acordo com o jogador, os conselhos do "Maestro", como é apelidado em Porangabuçu, foram determinantes para seu acerto com o clube

O lateral-esquerdo Paulo Victor, que estreou com uma atuação convincente pelo Ceará na vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, foi apresentado oficialmente pelo clube em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 20. O jogador relembrou que antes de acertar com o Ceará, conversou e escutou conselhos do meia Ricardinho sobre o clube, que foi seu parceiro no Botafogo e é ídolo do Vovô.

“Eu não tenho vaidade com essas coisas de Série A ou Série B. Quero um clube que me deixe à vontade, onde eu possa jogar. A escolha para vir ao Ceará, eu conversei antes com o Ricardinho, que jogou comigo no Botafogo e é ídolo no Ceará. Sempre no Botafogo ele falava muito bem do clube, da estrutura e torcida. Quando apareceu a oportunidade, não pensei duas vezes”, disse o lateral.

Sobre o papo com Ricardinho, que atualmente defende o Floresta, Paulo Victor disse que o meia rasgou elogios ao Ceará e também para a torcida. Segundo o lateral essas informações foram cruciais para que ele acertasse com o Alvinegro de Porangabuçu.

“O Ricardinho falou que aqui é a maior torcida do Nordeste, que apoiam muito o time e acolhem os jogadores. Ele disse que não virou ídolo à toa, porque aqui é um lugar bom, de grupo bom, que se fosse mais novo voltaria a jogar aqui. Me fez vir para cá esses conselhos dele”, revelou.

Característica ofensiva e pouco espaço nos últimos clubes

Questionado sobre quais são suas principais características dentro de campo, Paulo Victor não teve dificuldades para responder. O lateral, em uma autoanálise, disse ser ofensivo, com boa aptidão para o drible e jogadas em velocidade.

“Minha característica é mais ofensiva. Sou um lateral que gosta de ir para cima, tendo a característica o passe, drible e velocidade. Se o Guto achar que tenho que jogar de ala ou de ponta, eu estou à disposição. O Formiga é mais defensivo, eu mais ofensivo, então vai depender muito do esquema de jogo que o Guto quer para o momento”, enfatizou.

Outro tema falado por Paulo Victor foi em relação a baixa quantidade de jogos que fez na última temporada. Ao todo, somando os dois clubes que defendeu em 2022, Internacional e Vasco, o lateral entrou em campo somente em 14 oportunidades.

“No Internacional foi um desfecho que teve lá, por causa de uma expulsão em um GreNal, e com isso não tive mais oportunidade. No Vasco foi mais uma questão de prioridade, por causa da compra do Piton, ele tinha que ter mais sequência de jogos, já que o investimento foi maior e eu estava por empréstimo”, explicou.