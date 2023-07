Embarque do Ceará: lista de relacionados tem ausência de Chay e presença de capitão do sub-20

O Ceará embarcou para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 21, com 22 atletas relacionados. Com a suspensão de Zé Ricardo e Willian Maranhão, Guto Ferreira relacionou o volante João Vitor, de 19 anos, capitão da equipe Sub-20. A surpresa é a ausência do meio-campista Chay.

Na temporada, o meio-campista disputou 20 partidas entre Copa São Paulo de Futebol Júnior, Campeonato Cearense Sub-20 e Campeonato Brasileiro Sub-20, com dois gols marcados.

Erick, destaque do Ceará na temporada, com 14 gols e 11 assistências, também cumpre suspensão. O goleiro Bruno Ferreira retorna a relação após desfalcar o Alvinegro de Porangabuçu na vitória contra o Vila Nova. No ataque, a novidade é a presença de Erick Pulga.

Para a partida, Guto Ferreira deve escalar o Ceará com: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Richardson, Caíque Gonçalves e Jean Carlos; Janderson, Bissoli (Nicolas) e Hygor Cléber (Pedrinho).

O embate acontece no domingo, 23, às 15h30min (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). No histórico do confronto, o Ceará nunca venceu o Juventude atuando como visitante.

