Luiz Otávio dedica gol para esposa grávida, celebra vitória e diz: "O Ceará é assim, na garra"

O zagueiro e ídolo do Vovô foi responsável pelo gol que garantiu a vitória da equipe diante do Vila Nova na noite de quarta-feira, na Arena Castelão, pela Série B

Autor do gol heroico que garantiu a vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Vila Nova na noite desta quarta-feira, 19, pela Série B, o zagueiro Luiz Otávio explicou que a comemoração com a bola por dentro da camisa foi uma homenagem para a esposa, que está grávida de seu segundo filho, o Joaquim. Em entrevista após o jogo, o ídolo do Vovô também celebrou o triunfo conquistado.



“[...] Tive a felicidade de não só voltar, mas voltar fazendo gol. Dedicar para minha esposa, que está grávida, Joaquim está vindo aí. Dedicar para meu filho, João Pedro, e toda minha família. Para todo torcedor que veio aqui, empurrou e nos apoiou para essa vitória. Só agradecer e seguir firme. Essa vitória vai dar força para o restante da competição, temos um jogo difícil fora de casa”, disse o defensor.



A partida não foi fácil para o Ceará. O Vila Nova, então líder e dono da melhor defesa da competição, segurou o ímpeto do Alvinegro de Porangabuçu até os 45 minutos do segundo tempo, quando Luiz Otávio, aproveitou sobra de bola na pequena área para estufar as redes e garantir o triunfo cearense.



“O Ceará é assim, na garra, no espírito e na vontade. O torcedor só cobra porque sabe que a gente pode entregar. E quando a gente veste essa camisa, queremos entregar ao máximo. Agradecer a Deus por mais uma vitória. É importante ganhar diante do torcedor, fazer o dever de casa, e é o que estamos buscando”, enfatizou.